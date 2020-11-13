Париж, , 12:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Паршиняном, в ходе которых выразил «дружественное отношение» к Армении и желание найти политическое решение Нагорно-карабахского конфликта, «приемлемое для всех сторон».

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По итогам переговоров, состоявшихся в четверг, 12 ноября, администрация президента Франции опубликовала коммюнике, в котором говорится, что Макрон «выразил удовлетворение прекращением боев и напомнил Армении и ее народу о своем желании найти политическое устойчивое решение, приемлемое для всех сторон конфликта».

По инициативе армянской диаспоры во Франции Макрон также принял участие в рабочей встрече с представителями гражданского общества, организующими отправку гуманитарной помощи армянам Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что для проведения обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе в Москву в скором времени прибудут представители Франции и США.

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