Москва, , 11:56 — REGNUM В России цифровым платформам доверяют больше, чем правительству РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом сообщил декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Аузан.

«Появился новый лидер доверия — это цифровые платформы. Если правительству доверяют 49%, то цифровым платформам — 59%-ный уровень доверия. При этом люди, взаимодействующие на этих цифровых платформах, они значительно больше доверяют друг другу, чем за пределами платформ», — заявил Аузан, говоря об итогах исследований июля-августа.

Такой эффект наблюдается во всем мире, добавил он.

«Фактически появился новый способ поддержания доверия, который связан с технологиями, основанными на искусственном интеллекте, администрированием через рейтинги, через соблюдение пользовательского соглашения», — констатировал Аузан в ходе заседания научно-экспертного совета в Совфеде.

Он также обратил внимание на рост числа цифровых платформ на фоне пандемии коронавируса.