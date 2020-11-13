Москва, , 11:50 — REGNUM Несмотря на прогресс в публичности глав регионов, в кризисных ситуациях во взаимодействии общества и властей возникают проблемы. Об этом 13 ноября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации.

«Несмотря на определённый прогресс, важно, чтобы это взаимодействие не прекращалось в сложных кризисных ситуациях. Последние события с разливом нефтепродуктов в Норильске или с гибелью морских животных на Камчатке наглядно показали, что замалчивать проблемы или прикрываться обтекаемыми формулировками недопустимо», — заявила Матвиенко.

«Надо честно, открыто отвечать на неудобные вопросы. Что называется, с цифрами, фактами на руках. И главное — говорить с людьми на нормальном, понятном, человеческом языке, разъяснять, какие принимаются меры, на что они направлены, когда нужно ждать тех или иных конкретных результатов», — указала она.

По её мнению, такой подход позволит не только заручиться доверием граждан, но и пресечёт распространение фейковых новостей в СМИ.