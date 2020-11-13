Москва, , 11:45 — REGNUM Главная проблема кандидата на пост президента США Джо Байдена не в том, как выиграть выборы, а в том, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп не может смириться со своим поражением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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«Один из советников Трампа уже сказал, что Трамп никогда не смирится с поражением. И все теперь в США гадают, что значит эта формула. И еще вопрос — согласится ли он выезжать из Белого дома? Или его придется выселять силой? Кроме того, уже понятно, что Трамп не будет сотрудничать с новой администрацией в вопросе о передаче власти. Дела не будут нормально переданы. То есть какие-то гадости он сделает в любом случае. Но остановить смену власти — это маловероятно, — сказал Кагарлицкий. — Самый лучший вариант для Трампа — затянуть переход власти таким образом, чтобы Америка в январе 2021 года осталась без президента. Будут продолжаться суды, и процедура не будет выполнена. И власть перейдет к Сенату, в котором большинство у республиканцев».

Но это, как пояснил Кагарлицкий, крайне маловероятно.

«Это совершенно аварийный сценарий. Пока суды штатов дружно отвергают иски Трампа», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Дональд Трамп намерен посвятить остаток своего срока по посту президента США судам за голоса на выборах.