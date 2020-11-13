Пекин, , 11:47 — REGNUM Поздравление кандидату от американской Демократической партии Джозефу Байдену с победой на выборах президента США направили власти Китая. Об этом 13 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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По словам Ван Вэньбиня, власти Китая наблюдают за реакцией на выборы президента США, как в самой стране, так и в международном сообществе.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что в связи с расширением санкций по Гонконгу и «одобрением насилия» со стороны радикально настроенных элементов власти Китая выражают США «решительный протест».