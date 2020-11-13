Москва, , 11:43 — REGNUM Одним из ключевых инструментов повышения доверия между государством и обществом может стать внедрение механизмов так называемого инициативного, «народного бюджетирования». Об этом 13 ноября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации.

«Ещё одним направлением по повышением доверия может стать широкое внедрение народного бюджетирования», — заявила Матвиенко.

«Данная модель даёт возможность людям самим решать, на что потратить средства местного бюджета, позволяет им напрямую участвовать в улучшении условий жизни в своём городе, районе, посёлке», — указала она.

По её мнению, в этой связи необходимо предусмотреть более широкое внедрение цифровых инструментов для обратной связи, тем более что «успешные примеры есть и их немало».

«Мы будем внимательно наблюдать, как этот механизм заработает в регионах, насколько высоко сами граждане оценят его эффективность», — подчеркнула Матвиенко.