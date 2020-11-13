Москва, , 11:42 — REGNUM Постоянные представители ряда стран при ООН интересуются, когда в организации начнётся вакцинация от COVID-19 российским препаратом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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«За мной ходят коллеги, послы (постпреды), которые спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь», — сказал Небензя в интервью РИА Новости, добавив, что коллеги по ООН интересуются у него, как обстоят дела с российской вакциной.

Он также уточнил, что в секретариате ООН на предложение президента России Владимира Путина о вакцине отреагировали положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН Владимир Путин заявил о готовности России бесплатно предоставить сотрудникам организации вакцину от коронавируса. Он пояснил, что такие обращения поступали, и Москва «не останется к ним безучастной».

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