Москва, , 11:38 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ректоров московских и питерских вузов снизить стоимость обучения для студентов из-за продления «удалёнки», передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«К сожалению, пока у министерства нет полномочий в таких ситуациях требовать от ректоров вузов снижения стоимости обучения. Администрации вузов этим пользуются, и ставят студентов в сложную и безвыходную ситуацию. Постоянной работы у них нет, и отсутствие средств у многих ставит под вопрос дальнейшее обучение. Надеюсь, что до массовых отчислений из-за неуплаты по договору с вузами не дойдёт», — заявил Миронов.

Минобрнауки издало приказ, на основании которого студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга переводятся на удалённое обучение до 6 февраля 2021 года. Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальными подразделениями Роспотребнадзора. Вузам также рекомендовано предусмотреть возможности мер социальной поддержки студентов.