Москва, , 11:37 — REGNUM Российские власти должны разобраться, что надо предпринимать, чтобы в стране возрастал уровень доверия к ним со стороны общества. Об этом 13 ноября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации.

«Одна из поправок в Основной закон закрепила создание в России условий для взаимного доверия государства и общества», — заявила Матвиенко.

«Это означает, что доверие теперь становится не только морально-этической категорией, но и одним из реальных конституционных приоритетов», — указала она.

Матвиенко процитировала президента России Владимира Путина, что «сила государства заключается, прежде всего, в доверии к нему со стороны граждан».

«Необходимо лучше разобраться, какие шаги необходимо предпринимать, чтобы уровень такого доверия в нашей стране возрастал», — подчеркнула спикер Совфеда.