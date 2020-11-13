Киев, , 11:40 — REGNUM Доходы ресторанного и гостиничного бизнеса на Украине упадут на 50% из-за введения «карантина выходного дня». Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко 12 ноября в эфире телеканала «1+1».

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Министр отметил, что вследствие ограничений работу потеряют сотни тысяч человек.

«Если принято такое решение, то тогда нужно говорить о компенсации этой сфере в чрезвычайно больших масштабах», — добавил Ткаченко.

Напомним, ранее правительство Украины решило закрывать на выходные развлекательные центры, заведения общепита и другие места, где могут собираться люди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в его городе вследствие карантина без работы могут остаться 50 тыс. человек.

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