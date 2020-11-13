Кишинёв, , 11:37 — REGNUM О сожалении по поводу своего решения подписать в 2019 году указ о назначении премьер-министром Молдавии лидера проевропейской партии действия и солидарности страны Майи Санду заявил молдавский президент Игорь Додон. Он сообщил об этом 13 ноября в телеобращении, которое было размещено в социальных сетях.

«Мне жаль, что позволил Санду стать премьер-министром, подписав указ о ее назначении», — сказал он.

Также Додон отметил, что Санду, которая в настоящее время является его оппоненткой в предстоящем 15 ноября втором туре выборов главы молдавского государства, доказала, что она ничего не может сделать для Молдавии.

«Сейчас она хочет стать президентом, потому что там не будет ответственности», — подчеркнул молдавский лидер.

Напомним, Майя Санду стала главой правительства Молдавии летом 2019 года, когда ее политический блок Acum («Сейчас») объединился с молдавский партией социалистов, поддерживающей Додона, для борьбы с захватившим на то момент власть в стране олигархом Владимиром Плахотнюком. В ноябре 2019 года парламент Молдавии вынес ей вотум недоверия.