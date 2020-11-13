Москва, , 11:33 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видеоролик с задержанием мэра Томска Иван Кляйн. Соответствующее видео опубликовано на сайте ведомства.

На кадрах показано, как сотрудники ФСБ в масках входят в кабинет градоначальника, который в этот момент говорил по мобильному телефону. Затем показан кадр, где сотрудники ФСБ спускаются с Кляйном по лестнице — на мэра надеты наручники.

Ранее в СУ СК РФ по Томской области сообщили, что против Ивана Кляйна возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

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