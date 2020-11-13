Москва, , 11:33 — REGNUM Законопроект об обеспечении военнослужащих жильем правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Уточняется порядок обеспечения жилыми помещениями (жилищной субсидией) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том числе в части внеочередного обеспечениями жильем. Меняется механизм обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями и общежитиями.

Закрепляется, что за контрактниками, направленными для прохождения военной службы за пределы территории Российской Федерации, и членами их семей сохраняется право пользования занимаемыми специализированными жилыми помещениями на все время их пребывания за пределами территории страны — в порядке и случаях, определенных федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Прописывается, что военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации либо имеющие общую продолжительность военной службы 10 лет и более, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья, а также военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, признанные ограниченно годными к военной службе, подлежащие увольнению с военной службы, имеют право на внеочередное предоставление жилых помещений.

Законопроектом определены порядок предоставления и освобождения специализированных жилых помещений, а также порядок включения и исключения военнослужащих из списка на предоставление специализированных жилых помещений.

Для создания реальной возможности федеральным органам разместить военнослужащих контрактной службы (сержантов и старшин, солдат и матросов) в общежитиях введена норма, согласно которой указанная категория военнослужащих до достижения ими общей продолжительности военной службы по контракту 10 лет обеспечивается жилыми помещениями в общежитиях, а в случае их отсутствия — служебными жилыми помещениями из расчета 12 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека. При этом законопроектом закрепляется, что служебное жилое помещение сержантам и старшинам, солдатам и матросам, имеющим общую продолжительность военной службы более 10 лет, а также офицерам, прапорщикам и мичманам предоставляется из расчета 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека.

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