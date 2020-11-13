Абакан, , 11:30 — REGNUM В Абакане сегодня, 13 ноября, вновь прошло заседание оперативного штаба. Его провёл полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Была проанализирована возможность по созданию резерва медицинских бригад для станций службы скорой медицинской помощи, врачей поликлинического звена в тех территориях региона, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. На заседании было заявлено о необходимости подготовить к работе распределительные центры бесплатных лекарственных препаратов, организовать их доставку до амбулаторных больных.

«Работа должна быть выстроена без промедлений. Время от момента поступления лекарственных препаратов в пункты их сортировки до выдачи их населению должно быть минимальное», — заявил полпред. — Многие проблемы возникают из-за пробелов в организации работы, устранив которые, можно кратно повысить эффективность оказания людям медицинской помощи».

Напомним, что по данным на утро сегодня, 13 ноября, в Хакасии за всё время эпидемии выявлено 9046 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 170 за последние сутки.