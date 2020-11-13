Москва, , 11:28 — REGNUM Дональд Трамп явно намерен посвятить остаток своего срока по посту президента США судам за голоса на выборах, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Сам президент сократил свое пребывание на публике, но через твиттер активно информирует (в типичном эмоциональном стиле) о ходе судебных разбирательств. В том числе команда Трампа пытается оспорить в суде результаты голосования в Пенсильвании, Мичигане и Аризоне.

В рамках этого плана есть небольшие успехи — так, суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете бюллетеней, присланных по почте с опозданием. Это отнимет часть голосов у Джо Байдена в Пенсильвании, но незначительно.

Это решение не повлияет на общую картину. Разрыв в голосах выборщиков слишком велик. А громкие твиттер-заявления Трампа о подделке бюллетеней и «мертвых душах» электората не имеют фактического подтверждения, так что суды идут по более формальным и мелким поводам.

Все эти процессы, несомненно, отвлекают команду Байдена, но и сам команда Трампа занята, а вот президентское время уходит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, апелляционный суд американского штата Пенсильвания удовлетворил иск президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о подсчёте бюллетеней на выборах главы государства.

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