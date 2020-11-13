Москва, , 11:25 — REGNUM Россия никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела США, однако не позволит Вашингтону вмешиваться в свои внутренние дела. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

«Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться во внутренние дела Америки. Но и не позволим никогда Америке вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал пресс-секретарь.

Также он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия будет работать с любым избранным народом США президентом, так как уважает выбор американцев.

«Вот эту константу президент неоднократно озвучивал на разных форумах, в двусторонних беседах. По идее, это должно было уже много раз дойти до сознания рядового даже американца», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США, желающий восстановить отношения с официальной Москвой, наиболее импонировал бы России.