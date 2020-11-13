Москва, , 11:41 — REGNUM После прошедших в США всеобщих выборов американцы вряд ли смогут критиковать кого-либо в таких вопросах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном 13 ноября интервью RT.

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Песков напомнил о случаях, когда из США приходили денежные переводы в некоторые российские общественные организации. Американская сторона постоянно критиковала внутренние процессы в России, заявляла о якобы нарушениях прав человека, нарушениях на выборах. Что это, если не вмешательство в дела РФ?

«Сейчас вообще даже как-то неудобно уже говорить, кажется, вряд ли американцы могут теперь хоть кого-то критиковать за выборы», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков назвал наиболее импонирующим России президента США, который бы хотел восстановить отношения с официальной Москвой.

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