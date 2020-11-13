Сеул, , 11:23 — REGNUM Представители Южной Кореи и Греции договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны и логистики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, данная договорённость была достигнута 13 ноября в ходе состоявшейся в Сеуле встречи замминистра обороны Южной Кореи Пак Чэ Мина и замминистра обороны Греции Алкивиадиса Стефаниса.

В ходе встречи представитель Греции, прибывший в Сеул для участия во встрече, посвященной 70-летию со дня начала Корейской войны, также поблагодарил правительство Южной Кореи за передачу защитных масок ветеранам Корейской войны, проживающих в Греции.