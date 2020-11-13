Москва, , 11:20 — REGNUM Организация Объединённых Наций остается единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«ООН всё-таки было и есть единственным универсальным международным институтом, без которого жить невозможно, — цитирует его RT. — И Совет Безопасности с ядерной пятеркой, которые обладают правом вето».

Представитель Кремля добавил, что это позиция президента России Владимира Путина, это «краеугольный камень международной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что право вето и другие доказавшие свою эффективность механизмы ООН должны быть сохранены.

«Не могу согласиться с тем, что существующие международные структуры надо полностью перестроить, а то и вовсе отбросить как устаревшие и устранить их», — заявил Путин в октябре на заседании клуба «Валдай».

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