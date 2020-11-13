Москва, , 11:18 — REGNUM Россия рассчитывает на справедливое судебное разбирательство по преступлениям «Освободительной армии Косово» (ОАК). Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в опубликованном 13 ноября интервью РИА Новости.

По его словам, Специальный международный суд в Гааге, который утвердил обвинения в отношении бывшего лидера Косово Хашима Тачи, формально ни от кого не зависит. Россия ожидает справедливого разбирательства по военным преступлениям, совершённым в 1998—1999 годах, и раздачи «каждой сестре по серьге».

«Потому что мы давным-давно говорим про бывших деятелей ОАК», — подчеркнул Небензя.

Хашима Тачи и его соратников по ОАК считают ответственными за преследования по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства и другие преступления. Свою вину бывший косовский лидер не признаёт.

Читайте также: Экс-лидер Косова заявил суду в Гааге о своей невиновности

Читайте развитие сюжета: Антикоррупционная служба угрожала премьер-министру Хоти — оппозиция Косово