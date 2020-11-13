Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Действующий глава Белого дома США Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать поражение на президентских выборах-2020. Оспаривать результаты прошедшей электоральной компании ему помогают выражающие поддержку республиканцы, которые в свою очередь готовятся ко второму туру сенатских выборов в Джорджии. Высшие партийные функционеры понимают, что без Трампа удержать большинство в Сенате им будет крайне сложно. Об этом в своей статье сообщил журналист шведской газеты Aftonbladet Йохан Эдгар.

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Оспаривание итогов голосования в судах продолжается, несмотря на то, что руководители различных штатов, включая местных республиканцев, не представили никаких доказательств по факту массовых нарушений или фальсификаций.

«И до тех пор, пока президента поддерживают видные представители Республиканской партии, ему будет легче продолжать борьбу за признание итогов выборов недействительными», — отмечает Эдгар.

Он считает, что республиканцы как в Сенате, так и Палате представителей боятся «открытых столкновений» с Трампом, потому что это может нанести ущерб их перспективам во время второго тура в Джорджии, который на следующие шесть определит судьбу сразу двух сенатских кресел.

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