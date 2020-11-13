Москва, , 11:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что повод для санкций против Москвы из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным был более чем сомнительным.

«Повод для этих санкций был более чем сомнительным», — сказал он в интервью RT, добавив, что ограничительные меры были беспрецедентными и с точки зрения состава.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии обвинили Россию в причастности к «отравлению» боевым ядом блогера Навального, не предъявив никаких доказательств.

В ЕС в этой связи объявили о санкциях против России, которые коснулись в том числе директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. В ответ Россия ввела зеркальные санкции.

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