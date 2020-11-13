Москва, , 11:03 — REGNUM Русофобские настроения — «антироссийский иммунитет», искусственно насажденные на Украине, не смогут сохраниться в течение долгого времени. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

«Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро», — сказал он, говоря об отношениях двух стран и добавив, что «искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро».

При этом Песков отметил, что, по его мнению, недавние выборы и итоги этих местных выборов на Украине показали, что данные русофобские «антитела» не так уж и сильны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Россия продолжает считать, что украинцы являются для нее родственным народом.