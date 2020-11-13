Вашингтон, 13 ноября 2020, 11:01 — REGNUM План кандидата от Демократической партии в президенты США, бывшего вице-президента Дзозефа Байдена по борьбе с распространенеим коронавирусной инфекции очень похож на программу главы действующей администрации Белого дома Дональда Трампа. Об этом в эфире CNN заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.
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Азар подчеркнул, что нынешнее руководство страну уже реализует
Он уточнил, что речи идёт о средствах индивидуальной защиты, которые уже производятся в стране, а также тестах на выявление наличия коронавирусной инфекции. По словам Азара, только в ноябре их предоставили свыше 120 млн тестов, при этом 70 млн из них позволяют быстро узнать результат.
Он добавил, что по завершении подсчёта голосов, если передача власти новой администрации состоится, этот процесс будет проходить профессионально и в атмосфере сотрудничества.
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Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США состоялись выборы президента страны. Подсчёт голосов не завершён до сих пор. Несмотря на это кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден хочет закрыть всю страну на карантин и сделать из граждан США «узников в своём собственном доме и узниками в своей стране».
В ноябре телеканал Fox News сообщил о намерении Байдена ввести общенациональный режим ношения масок в рамках борьбы с распространением коронавируса.