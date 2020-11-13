Вашингтон, , 11:01 — REGNUM План кандидата от Демократической партии в президенты США, бывшего вице-президента Дзозефа Байдена по борьбе с распространенеим коронавирусной инфекции очень похож на программу главы действующей администрации Белого дома Дональда Трампа. Об этом в эфире CNN заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.

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Азар подчеркнул, что нынешнее руководство страну уже реализует

«План Байдена по борьбе с коронавирусом страшно напоминает наш план, тот, который мы осуществляли ранее и осуществляем сейчас», — подчеркнул глава ведомства.

Он уточнил, что речи идёт о средствах индивидуальной защиты, которые уже производятся в стране, а также тестах на выявление наличия коронавирусной инфекции. По словам Азара, только в ноябре их предоставили свыше 120 млн тестов, при этом 70 млн из них позволяют быстро узнать результат.

«Они (демократы. — Прим. ИА REGNUM) сказали, что нужно вкладывать средства в разработку вакцин и терапевтических средств, мы потратили на это миллиарды», — подчеркнул глава американского минздрава.

Он добавил, что по завершении подсчёта голосов, если передача власти новой администрации состоится, этот процесс будет проходить профессионально и в атмосфере сотрудничества.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США состоялись выборы президента страны. Подсчёт голосов не завершён до сих пор. Несмотря на это кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден хочет закрыть всю страну на карантин и сделать из граждан США «узников в своём собственном доме и узниками в своей стране».

В ноябре телеканал Fox News сообщил о намерении Байдена ввести общенациональный режим ношения масок в рамках борьбы с распространением коронавируса.