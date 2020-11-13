Москва, , 10:59 — REGNUM Роль президента России Владимира Путина в соглашении по Нагорному Карабаху была ключевой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

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«Я могу воздать должное политической мудрости президента Алиева (главы Азербайджана Ильхама Алиева) и премьер-министра Пашиняна (Никола Пашиняна — главы правительства Армении)», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что совместное заявление конфликтующих сторон было подписано благодаря усилиям Путина. «Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, почти круглосуточной работы», — сказал Песков.

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