13 ноября 2020 | Время чтения 7 мин

Ущерб, причинённый окружающей среде в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, оказался беспрецедентным. Но принципиальным является ещё один момент. Несмотря на заверения о необходимости консолидации усилий в ликвидации последствий ЧП, пока происходящее больше похоже на противостояние властей разного уровня (чьи доводы подкреплены надзорными органами) и крупного бизнеса в лице компании «Норникель».

Татьяна Иващенко, , 15:49 — REGNUM В результате майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске окружающей среде был причинён колоссальный ущерб. Согласно обнародованному недавно депутатскому расследованию Заксобрания Красноярского края, в акватории северных рек оказалось 17 700 тонн дизельного топлива (это объём 209 железнодорожных цистерн). Всего, как известно, разлилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов.

Разлив нефтепродуктов Иван Шилов © ИА REGNUM

О приоритетах крупного бизнеса

Площадь разлива составила 180 000 квадратных метров — это размер 26 футбольных полей.

Специалисты сделали вывод, что восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займёт десятки лет. Но и это ещё не всё.

«Изучение аварии выявило значительный накопленный вред природе. Озеро Пясино, река Амбарная и до момента аварии на ТЭЦ-3 были загрязнены шламом, тяжёлыми металлами (медь, никель), по сути являлись «сточными канавами» ПАО ГМК «Норильский никель», — говорится в депутатском расследовании.

Ещё одно интересное замечание. Оказывается, в результате аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю»), пострадали более 700 представителей коренных малочисленных народов. Сумму ущерба 47 хозяйствам, ведущим добычу рыбы и промысловую охоту на дикого северного оленя в районе реки Пясино, администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края оценила в 154 млн рублей.

Последствия разлива топлива в Норильске Morspas.com

В связи с этим краевые депутаты не преминули упрекнуть «Норникель» в том, что средства, направляемые компанией на поддержку коренных малочисленных народов Севера, «носят несистемный разовый характер» и «незначительны». Названа сумма — около 100 млн рублей ежегодно:

«При этом спонсорские расходы на спортивные команды и мероприятия только в 2019 году составили 3,7 млрд рублей».

Депутаты заявили о неисполнении АО НТЭК обязанностей по содержанию объектов ТЭЦ-3:

«У компании практически не было необходимых сил и средств для локализации крупной аварии».

В то же время «Норникель» утверждает, что НТЭК «с первых минут аварии действовала максимально оперативно и добросовестно и делала все возможное для минимизации негативных последствий для окружающей среды».

ЧС федерального масштаба

То, что произошло в Красноярском крае 29 мая 2020 года, иначе как экологической катастрофой назвать нельзя. Из принадлежащего НТЭК резервуара вылилось огромное количество дизельного топлива. Была объявлена ЧС федерального характера.

Пострадавшее от нефтепродуктов озеро Пясино было объявлено мёртвым.

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Водные объекты оказались существенно загрязнены. Экологи сделали вывод, что в будущем произошедшая авария негативно скажется на развитии флоры и фауны. Очень большой ущерб был нанесён краснокнижным видам рыб ручья Надеждинского, рек Талдыкан, Амбарная, Пясино, озера Пясино. В рыбе нашли нефтепродукты!

Мертвая рыба

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Росприроднадзор подсчитал, что сумма возмещения вреда, причиненного компанией окружающей среде, составляет 147,78 млрд рублей.

Но, как известно, «Норникель» с такой оценкой не согласился. Компания оценила ущерб от разлива дизтоплива из хранилища № 5 ТЭЦ-3 в 21,4 млрд рублей.

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В компании заявили, что Росприроднадзор применил «неоправданно завышенный» коэффициент длительности негативного воздействия вредных веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. Также речь шла о «существенном завышении объёма нефтепродуктов, попавших в водные объекты».

Кроме того, по данным «Норникеля», по состоянию на начало октября общая сумма затрат компании на ликвидацию последствий аварии составляла уже около 12 млрд рублей.

«При определении размера вреда окружающей среде затраты на ликвидацию последствий должны быть учтены», — заявляют в компании.

Росприроднадзор же ещё в июне подчеркнул, что «виновные будут привлечены к ответственности». Вопрос в том, удастся ли ведомству отстоять сумму в почти 148 млрд рублей.

12 октября 2020 года Арбитражный суд Красноярского края провёл предварительное судебное заседание по исковому заявлению Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к НТЭК о возмещении причинённого окружающей среде вреда. В заседании приняла участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Светлана Радионова Mnr.gov.ru

Суд заслушал доводы сторон. В итоге предварительное судебное заседание было отложено на 24 ноября 2020 года.

Сейчас сложно сказать, насколько затянутся судебные тяжбы, каков будет итог. Однако уже ясно, что этот процесс будет небыстрым. Сумма ущерба в почти 148 млрд названа беспрецедентной для России, но «Норникель», похоже, сдаваться не намерен.

Кто поплатился?

Пока за аварию в Норильске поплатился Ринат Ахметчин, ушедший с должности мэра Норильска в июле текущего года. В октябре он был признан виновным в халатности после утечки дизтоплива из резервуара Норильской ТЭЦ-3.

Суд приговорил его к исправительным работам на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы.

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Параллельно продолжают сыпаться критические замечания властей в отношении «Норникеля».

Например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что не может назвать «Норникель» социально ответственной компанией. По её словам, город Норильск «превратился в трущобы».

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В вышеупомянутом депутатском расследовании компанию, наряду с органами местного самоуправления, обвиняют в «неверной оценке масштаба аварии».

Износ резервуара №5 составляет более 70%. По отчётам НТЭК, резервуар постоянно находился в ремонте, поэтому Ростехнадзор с 2016 года не мог его проверить. При этом его продолжали использовать по назначению.

Согласно выводам Ростехнадзора, авария не связана с вечной мерзлотой. Её причиной стали нарушения при строительстве резервуара и его эксплуатации.

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Депутаты в расследовании подчёркивают, что Ростехнадзор с апреля 2019 года выявил на объектах АО НТЭК более ста нарушений на сумму 4,5 млн рублей. «Норникель» за 2019 год выплатил 125 штрафов за нарушения в области промышленной безопасности и экологии на сумму 27,89 млн рублей.

В конце октября красноярский губернатор Александр Усс прокомментировал ситуацию, сообщив о том, что предприятие в своё время «приватизировали за символические деньги 170 миллионов долларов, и сумма эта отбилась уже сотни раз». Он также обратил внимание на то, что акционеры получают солидную сумму:

«В прошлом году было начислено 323 миллиарда (рублей) дивидендов. 323 миллиарда! Наш с вами бюджет всего края 250−260 миллиардов. 323 миллиарда получают акционеры».

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Кроме того, Усс поставил задачу не потерять налоговых отчислений. По его словам, бюджет региона может потерять от 17 до 20 млрд рублей (сумма, равная годовому бюджету Норильска).

Александр Усс Krskstate.ru

Главный пострадавший

Несмотря на заверения о необходимости консолидации усилий, пока происходящее больше похоже на противостояние властей разного уровня (чьи доводы подкреплены надзорными органами) и крупного бизнеса в лице компании «Норникель». Решается принципиальный вопрос о сумме ущерба. Вероятно, судебные тяжбы будут продолжаться ещё долго. И их результат покажет, насколько велико сегодня влияние крупных корпораций.

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Но при любом исходе самое пострадавшее звено в данном случае — это окружающая среда, которой причинён непоправимый вред. О её полном восстановлении речи не идёт. Особенно если такие аварии будут повторяться.

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И ещё один показательный момент. Сразу два эколога отказались дать ИА REGNUM комментарий по поводу ЧП в Норильске, заявив о том, что эта ситуация уже «перешла в область политики, а не экологии…»