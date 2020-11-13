Москва, , 10:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) невинно пострадала из-за обвинений США, связанных с распространением в мире нового коронавируса. Об этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил в опубликованном 13 ноября интервью РИА Новости.

«Как можно обвинять ВОЗ в том, что кто-то съел летучую мышь, а ВОЗ превратилась в инструмент китайского влияния?» — сказал Небензя.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, которая не стала «проводить требуемые реформы». Вместо финансирования ВОЗ, добавил он, США направят средства на срочные нужды здравоохранения по всему миру.

В результате ВОЗ невинно пострадала. При этом выход из организации вряд ли будет выгодным для США, так как участие в ней — это определённые рычаги, добавил Небензя.

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