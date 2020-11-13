Москва, , 10:52 — REGNUM Власти Турции заняли неправильную позицию по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе.

«В этом Москва серьезно расходится во мнениях с Анкарой, но это не мешает контактам стран», — цитирует его RT.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.