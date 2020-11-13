Сеул, , 10:52 — REGNUM Председатель правящей южнокорейской демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён выразил надежду на то, что Сеул и Вашингтон будут работать над возобновлением мирного процесса на Корейском полуострове. Об этом, как сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS, председатель партии сообщил в ходе заседания высшего совета партии.

Ли Нак Ён отметил, что отправной точкой такой работы должно стать соблюдение сингапурского соглашения, заключенного лидерами США и КНДР в 2018 году.

Он также выразил надежду на то, что администрация Джо Байдена, в случае его победы на выборах, сохранит приверженность достигнутым договорённостям, в соответствии с которыми стороны договорились установить «новые отношения», работать над установлением мирного режима и денуклеаризацией Корейского полуострова, а также репатриации останков американских солдат, погибших во время Корейской войны.