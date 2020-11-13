Москва, , 10:47 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил компенсировать одиноким пенсионерам средства на доставку товаров первой необходимости, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

По его мнению, размер выплат власти каждого субъекта РФ должны определять самостоятельно, исходя из экономической ситуации в регионе, в том числе из расценок на услуги доставки и уровня инфляции.

«Вместе с тем понимаю, что у некоторых регионов могут возникнуть сложности с выплатой таких компенсаций. В этом случае на помощь должен прийти федеральный центр, чтобы опять не получалось так, что пенсионеры в преуспевающих регионах у нас находятся в привилегированном положении, а остальные — второго сорта», — сказал Миронов.