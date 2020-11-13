Москва, , 10:46 — REGNUM Россия не имела права вводить войска в Нагорный Карабах для помощи Армении без трехстороннего соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

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"Армяне, наверное, ждали, что Россия введет войска. Мы имели право ввести войска?» — спросил Антон Красовский Пескова. Он ответил, что Москва получила право ввести миротворцев только после согласия обеих конфликтующих сторон.

«По международным законам такого права у России не было», — пояснил Песков. Он добавил, что Москва привержена всем резолюциям Совбеза ООН.

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