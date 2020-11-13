Москва, , 10:47 — REGNUM Россия продолжает считать, что украинцы являются для нее родственным народом. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

«Мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся двумя родственными народами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, он отметил, что за прошедшее с начала напряженности в отношениях двух стран время «руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе», и выразил убежденность в том, что такое, насажденное враждебное отношение украинцев к жителям России пройдет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко заявил, что на Украине следует провести референдум по вопросу легализации короткоствольного огнестрельного оружия.