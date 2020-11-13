Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Известный американский радиоведущий Марк Левин пригласил руководителя Facebook Марка Цукерберга к себе на передачу. На своей странице в твиттере, где у него более 2,7 млн читателей, Левин жестко прокомментировал отказ Цукерберга.

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По словам ведущего, Цукерберг отклонил приглашение через своих сотрудников, причем раз и навсегда.

«Да, Марк, ты прячешься за своими сотрудниками, подвергая цензуре мои посты и направляя миллионы на избирательные участки во время выборов, не раскрывая, сколько пошло в какие районы страны. У меня к тебе много важных вопросов, но ты трус. Что не сюрприз», — негодует Левин.

Через несколько часов он продолжил изливать свой гнев на голову Цукерберга, обругав его за заявление о том, что Джо Байден будет следующим президентом США.

Левин известен своей консервативной позицией и критикой Демократической партии США, у него масса вопросов к минувшим выборам, в том числе по поводу голосования «мертвых душ».