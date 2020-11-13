Москва, , 10:29 — REGNUM Россия стала беспристрастным посредником между Арменией и Азербайджаном в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT.

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По его словам, Москва дорожит дружбой между Баку и Ереваном, и именно этот подход позволил России играть роль беспристрастного посредника в нагорно-карабахском конфликте.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приняла извинения Азербайджана в связи со сбитым вертолетом Ми-24, так как реакция Баку была моментальной. Кроме того, азербайджанская сторона выразила готовность провести беспристрастное расследование инцидента.

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