Степанакерт, , 10:20 — REGNUM Жители нескольких районов Нагорно-Карабахской Республики, которые, согласно мировому соглашению, должны быть переданы Азербайджану, сжигают свои дома. Видео появились в соцсетях.

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https://twitter.com/bbcrussian/status/1327019316768804864

Так, согласно опубликованным видео, жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов сжигают свои дома, магазины и другие постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.