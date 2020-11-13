Москва, , 10:16 — REGNUM Оценка российских вакцин от коронавирусной инфекции президента РФ Владимира Путина является высокой, и он сообщит, когда сделает себе такую прививку. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

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«Но сам, когда сделает, поставит эту себе вакцину, он (президент России) об этом сообщит», — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, почему российский лидер до сего времени не воспользовался отечественными разработками в этой сфере.

При этом Песков указал, что президент России «дает очень высокую оценку и «Спутнику V», и продукции «Вектора», возлагает высокие ожидания по третьей вакцине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что почему были приняты извинения от Баку за сбитый российский вертолет Ми-24.