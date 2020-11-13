Варшава, , 10:10 — REGNUM Институт изучения общественного мнения в Польше (Варшава) провел исследование уровня доверия польских граждан к политическим деятелям республики. По результатам, президент страны Анджей Дуда уступил лидерство оппозиционному политику Шимону Холовне из движения «Польша 2050». Об этом сообщает Dziennik.

Шимон Холовня впервые оказался на вершине рейтинга среди польских политиков. Как выяснилось, ему доверяет половина опрошенных (50%). При этом, недоверие к нему выразил всего каждый пятый опрошенный (20%).

Лидировавший во время предыдущего исследования президент Польши Анджей Дуда на этот раз занял второе место. Ему доверяют 46%. При этом, довольно высок у польского лидера и антирейтинг — не доверяют ему 41% опрошенных.

Замыкает тройку лидеров по уровню доверия премьер-министр Матеуш Моравецкий. Ему доверяют 45%. Однако, как и к президенту, отношение к нему довольно поляризовано — 41% выразили свое недоверие к премьеру.

Опрос проводился с 19 по 29 октября 2020 года при выборке из 1040 человек — взрослых жителей разных регионов Польши.

Напомним, во время исследования в начале октября службой IBRiS президент Анджей Дуда возглавил рейтинг доверия среди польских жителей. Но тогда ему доверяли чуть меньше — 42,3% респондентов. В сентябрьских опросах рейтинг доверия к президенту был стабильно более 50%.

Нынешний лидер Шимон Холовня в первой половине октября занимал третье место с рейтингом доверия в 37,9%.