Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон может стать постоянным представителем США в ООН после ожидаемого объявления победителем президентских выборов демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в штабе Байдена.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Клинтон могут предложить должность постпреда в ООН, так как такое кадровое решение продемонстрирует важность этого поста для новой американской администрации. Кроме того, авторитет самой международной организации станет прочнее, отмечают источники.

Как сообщало ИА REGNUM, Клинтон возглавляла внешнеполитическое ведомство США с 2009 по 2013 год, когда президентом был Барак Обама. В 2016 году она проиграла Трампу на президентских выборах.

Читайте также: В МИД России поделились ожиданиями от смены администрации США