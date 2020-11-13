Москва, , 09:59 — REGNUM Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

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«Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая «формула Арриа», организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили», — сказал он в интервью РИА Новости.

Небензя добавил, что «мы никому не отказываем в слове», в отличие от западных коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшейся в нынешнем году белорусской президентской кампании Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко, который бессменно правит с 1994 года. Литва признала Тихановскую «президентом Белоруссии». При этом все страны Евросоюза не признали демократичность белорусских выборов и ввели санкции против Лукашенко и его окружения.