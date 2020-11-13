Улан-Удэ, , 09:54 — REGNUM Монгольские власти закроют на два месяца пункт пропуска на границе с Россией «Кяхта — Алтанбулаг». Предложение было вынесено на заседании кабинета министров 11 ноября в связи с участившимися случаями завоза короновируса дальнобойщиками, сообщают местные СМИ.

По данным полиции Монголии, вирус выявляют у 40% водителей, пересекающих границу. При этом отмечается, что прекращение движения может повлиять на внешнюю торговлю. Так, до 94% всех яиц завозится через Алтанбулаг.

Тем не менее, принято решение о закрытии пункта пропуска с 16 ноября 2020 года по 18 января 2021. Об этом ИА REGNUM сообщают в Агентстве по внешнеэкономическим связям Тувы со ссылкой на уведомление от посольства РФ в Улан-Баторе. Кроме того, введены ограничения на работу пункта пропуска «Цагааннуур — Ташанта» в Республике Алтай.

«С 23 ноября 2020 г. автомобильный пункт пропуска будет работать согласно расписанию каждую вторую и четвертую неделю месяца только на пропуск транспорта, перевозящего топливо», — передают в правительстве Тувы.

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