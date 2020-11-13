Москва, , 09:53 — REGNUM Запад не может предоставить России чётких ответов на вопросы по делу об «отравлении» российского блогера Алексея Навального и путается в показаниях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля заверил, что, несмотря на это, Москва хочет докопаться до истины.

«Отвечая на вопросы, наши коллеги путались в показаниях, — сказал в интервью телеканалу RT Песков. — Мы заинтересованы и хотим вскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины».

Песков подчеркнул, что решение о транспортировке Навального в Германию принимали врачи, а президент РФ Владимир Путин только дал поручение посодействовать этому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что хронология событий в истории с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального, на которой активно спекулируют на Западе, является «удивительной» и заставляет задуматься о заранее продуманном, но «по-дилетантски» срежиссированном сценарии.

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В ведомстве напомнили о том, как быстро Германия заявила о готовности принять Навального на лечение и о таких же быстрых заявлениях клиники «Шарите» об «отравлении» блогера веществом — ингибитором холинэстеразы. Сразу же после этого США объявило о введении санкций против ряда российских НИИ за «разработку химического и биологического оружия».

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что блогера Алексея Навального отравили боевым ядом в Германии или в самолёте, который его туда доставил. По его словам, у Москвы есть основания так полагать.

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