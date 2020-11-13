Москва, , 09:57 — REGNUM Моментальная реакция азербайджанской стороны и лично президента страны Ильхама Алиева на инцидент со сбитым военными республики российским вертолетом Ми-24, а также готовность Баку к проведению беспристрастного расследования обстоятельств и наказанию виновных, позволили принять извинения от Азербайджана. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

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Как отметил пресс-секретарь, инцидент со сбитым российским вертолетом Ми-24 военными Азербайджана, при котором погибли двое военных России, «это действительно беда» и трагедия.

«В данном случае очевидно, что моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявил, что комментарий посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы о сбитом российском вертолёте Ми-24 является неуместным.

Напомним, российской вертолёт Ми-24 был сбит азербайджанскими ВС 9 ноября 2020 года в 18:30 (время местное).