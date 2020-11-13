Москва, , 10:19 — REGNUM Энергобезопасность Европы в полной мере может обеспечить только трубопроводный газ. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT.

«Кто бы что бы не говорил, даже в условиях периодичной привлекательности спотового рынка ничто как трубный газ не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы», — подчеркнул Песков, комментируя ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».

Он пояснил, что спотовый рынок подвержен волатильности, на него влияет множество факторов, в том числе безопасность оборудования и транспортировки, а также ситуация в странах, которые поставляют сжиженный газ.