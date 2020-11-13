Кемерово, , 09:39 — REGNUM Можно совершенно твёрдо говорить, что ситуация с заболеваемостью COVID-19, ОРВИ и пневмонией не ухудшилась. Об этом заявил заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник.

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«И можно осторожно говорить о том, что имеется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ, пневмонией. Но ещё раз повторюсь, можно об этом говорить осторожно. Мы видим ряд признаков, которые на это указывают. Прежде всего, это увеличение свободных коек в наших стационарах, которые на сегодняшний день составляют порядка 20% от коечного фонда. У нас несколько снизилось количество вызовов скорой помощи по причине пневмонии и ОРВИ. Всю прошлую неделю это количество вызовов находилось в стабильном состоянии, на неком плато. И в последние два дня мы отмечаем уменьшение абсолютного количества вызовов, — уточнил Цигельник. — Кроме того, в течение последних нескольких дней, после подключения дополнительных сил на скорой помощи в Новокузнецке, мы констатируем отсутствие не обслуженных вызовов. Безусловно, ещё сохраняются длительные сроки ожидания скорой помощи, это есть. Мы отмечаем определённое снижение количества обращений в поликлиники. Хотя по понедельникам и пятницам, прежде всего, отмечается ещё достаточно большое количество людей на приёмах в поликлиниках».

Однако, в целом, по словам чиновника, с учётом той статистики, которую региональные власти видят из Роспотребнадзора, подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, «можно говорить о том, что ситуация в настоящий момент стабилизировалась».

Напомним, что по данным оперштаба, в Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 181 случай.

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