Москва, , 09:37 — REGNUM На сегодняшний день Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на один год. Об этом 13 ноября сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«Мы с этой администрацией (действующего президента США Дональда Трампа — ред.) почти что подошли к этому продлению. Правда, не к пятилетнему, а к годичному», — сказал он.

Также Небензя указал, что стороны начинали приходить к этому «издалека», с желания США не продлевать ДСНВ, однако в настоящее время удалось практически подойти к его продлению, хотя бы на год, что могло бы дать запас времени.

При этом российский постпред при ООН напомнил, что американская сторона выдвигает различные требования для продления договора.

«Мы им сказали, что готовы продлить на год. Отчасти согласились на то, что они нам предлагали, при этом сказав, что других дополнительных условий мы не примем. Пока мы ждем ответа на это предложение от американцев», — отметил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений может быть продлён в случае, если кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден станет следующим президентом.