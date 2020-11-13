Варшава, , 09:34 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в посте на своей странице в соцсети Facebook написал, что в Польше не будет всеобщего карантина и изоляции, несмотря на то, что ранее такой вариант рассматривался в качестве возможного.

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Моравецкий подчеркнул, что «на этой неделе количество заражений коронавирусом стало снижаться впервые за два месяца». Этот факт, по мнению премьер, является важным сигналом стабилизации эпидемиологической обстановки. «Совместными усилиями мы остановили инфекцию прямо перед переломным моментом», — говорится в сообщении.

«Хотя соотношение инфицированных — 65 человек на 100 000 жителей — всё еще остается высоким, это первый признак стабилизации и доказательство того, что наша стратегия и ограничения начинают давать плоды. Что это значит? У нас не будет всеобщего карантина и изоляции. Нам это теперь не нужно», — подчеркнул глава польского правительства.

В то же время он призвал не терять бдительность. «Вместе мы притормозили эпидемию прямо перед переломным моментом, когда уже нужно было бы вводить всеобщий карантин. Но дисциплина сработала. Но я всегда вас прошу и буду просить — рано расслабляться, давайте останемся дома. Правило простое — чем меньше социальных контактов, тем меньше вероятность заражения», — заключил он.