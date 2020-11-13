Донецк, 13 ноября 2020, 09:36 — REGNUM Киеву следует попрощаться с идеей сдачи Донбасса на милость Украины. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщила 12 ноября пресс-служба ведомства.
Министр рассказала, что украинская сторона пытается всеми силами исказить комплекс мер по урегулированию конфликта, предусмотренный Минскими соглашениями, а представители ДНР и ЛНР этому препятствуют в ходе заседаний Трёхсторонней контактной группы (ТКГ).
Министр подчеркнула, что без политического урегулирования конфликта не будет движения к миру.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Михаил Демурин заявил о том, что Украина, возможно, попытается выйти из Минского процесса, обвинив в его срыве Россию.
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