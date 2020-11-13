Донецк, , 09:36 — REGNUM Киеву следует попрощаться с идеей сдачи Донбасса на милость Украины. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщила 12 ноября пресс-служба ведомства.

Министр рассказала, что украинская сторона пытается всеми силами исказить комплекс мер по урегулированию конфликта, предусмотренный Минскими соглашениями, а представители ДНР и ЛНР этому препятствуют в ходе заседаний Трёхсторонней контактной группы (ТКГ).

«Ненормально на заседаниях контактной группы по реализации Минских соглашений спрашивать о готовности украинской делегации выполнять Минские соглашения. Зато в медиапространстве представители Украины заверяют каждый час о надёжности и приверженности», — рассказала Никонорова.

Министр подчеркнула, что без политического урегулирования конфликта не будет движения к миру.

«Пора попрощаться с мечтами о силовом решении конфликта путём нашей капитуляции, разоружения и сдачи Донбасса на милость Украины. Вместо этих иллюзий стоит начать выполнять мирные соглашения в чётко закреплённом Комплексом мер порядке», — подытожила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Михаил Демурин заявил о том, что Украина, возможно, попытается выйти из Минского процесса, обвинив в его срыве Россию.

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