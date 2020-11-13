Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хочет заявить о том, что пойдёт на выборы в 2024 году. Об этом газета The New York Times сообщила 12 ноября со ссылкой на источники, которым известно о беседах Трампа с советниками.

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Такое заявление, отмечают они, Трамп намерен сделать после официального объявления итогов президентских выборов, то есть подтверждения победы демократа Джозефа Байдена. Некоторые советники президента полагают, что Трамп признает поражение уже на этой неделе. Вместе с тем в штате Джорджия пересчёт голосов продлится до 20 ноября.

О своих планах Трамп говорил советникам в личных беседах. Источники отмечают, что действующий лидер понимает ничтожность шансов на свою победу даже при пересчёте голосов.

Отметим, в 2024 году Трампу исполнится 78 лет.

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