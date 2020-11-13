Вашингтон, 13 ноября 2020, 09:22 — REGNUM Возможность включения в администрацию нового президента США Джо Байдена бывшей первой леди Хиллари Клинтон обсуждается в переходной команде демократов, сообщает 12 ноября со ссылкой на источники The Washington Post.
По информации собеседников издания, Клинтон, которая уже работала в Байденом в одной команде на посту государственного секретаря США, рассматривают на должность постоянного представителя страны в ООН.
Напомним, бывшая первая леди Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. На прошлых выборах в 2016 году она считалась фаворитом, однако уступила действующему президенту США Дональду Трампу по количеству голосов выборщиков.