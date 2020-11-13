Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Возможность включения в администрацию нового президента США Джо Байдена бывшей первой леди Хиллари Клинтон обсуждается в переходной команде демократов, сообщает 12 ноября со ссылкой на источники The Washington Post.

По информации собеседников издания, Клинтон, которая уже работала в Байденом в одной команде на посту государственного секретаря США, рассматривают на должность постоянного представителя страны в ООН.

«Замысел, лежащий в основе этого шага, заключает в том, что для Байдена это был бы способ подчеркнуть важность этой должности в его администрации и что размещение ее [Клинтон] там повысило бы престиж самой ООН в то время, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировая арена пошла на убыль», — подчеркивает издание.

Напомним, бывшая первая леди Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. На прошлых выборах в 2016 году она считалась фаворитом, однако уступила действующему президенту США Дональду Трампу по количеству голосов выборщиков.