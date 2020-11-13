Варшава, , 09:03 — REGNUM Министр финансов Польши Тадеуш Косьцинский в интервью для Polsat указал, что у Варшавы есть «очень большая финансовая подушка, которая обеспечивает финансовую безопасность».

Министр подчеркнул, что государственные финансы «здоровы». Он напомнил, что дефицит в республиканском бюджете на конец октября текущего года составлял около 13 млрд злотых (3,42 млрд долларов США), а бюджет — около 115 млрд злотых (30,26 млрд долларов США).

«У нас есть возможность нарисовать дефицит в размере 109 млрд злотых (28,68 млрд долларов США). Это та финансовая подушка, которая есть у государства. Но её не обязательно использовать в полной мере», — сказал он Косьцинский.

Министр также добавил, что в ноябре и декабре текущего года дефицит бюджета будет увеличен, потому что, «правительство должно создать резервы в конце года». Он сказал, что в следующем году эти резервы придется использовать для стимулирования экономики.

В конце Косьцинский подчеркнул, что ближайшие месяцы будут более тяжелыми для экономики, но рецессия 2020 года в Польше будет «неглубокой». Он напомнил, что, по последнему прогнозу Еврокомиссии, в Польше рецессия составит 3,6%, тогда как в среднем по ЕС — около 7,6%.